Casa da Cultura recebe Trio Capitu

Trio reúne jovens musicistas com experiências em grandes orquestras. Apresentação será a partir das 20 horas de sábado

Com nome inspirado na mais famosa personagem de Machado de Assis, o Trio Capitu reúne jovens musicistas com experiências em grandes orquestras. Debora Nascimento (fagote), Janaína Perotto (oboé) e Sofia Ceccato (flauta) revigoram a música de câmara e reavivam a combinação de seus instrumentos, para apresentar um rico repertório com obras de novos compositores brasileiros, em arranjos especiais.

O grupo, formado em 2012, apresenta-se neste sábado, 15, na Casa da Cultura (avenida Tomé de Souza, 130 – praia da Enseada, no Centro). A programação gratuita é do projeto Música é Cultura, parceria entre o Sesc Bertioga e a prefeitura do município.

Bertioga

Da redação

Foto: Leo Aversa