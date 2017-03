Uma idosa, de 70 anos, teve a casa furtada, no Centro de Bertioga, na tarde de quarta-feira, 1. De acordo com o boletim de ocorrência, o imóvel, localizado na rua Aleixo Garcia, foi invadido por meio do vitrô da cozinha, enquanto a vítima estava ausente. Foram levados um relógio feminino e diversas roupas, estimados ao todo em R$3 mil.

Foto: Reprodução