Catedral de Santos realiza 27ª Festa da Tainha no dia 8 de julho

Convites custam R$ 80; tainha serve duas pessoas e acompanha arroz, vinagrete, farofa e uma garrafa de vinho tinto

Já estão a venda os convites para a 27ª Festa da Tainha da Catedral de Santos, que compõe o calendário oficial da cidade desde 2009. O evento será no dia 8 de julho, no Clube Atlético Portuários (Rua Joaquim Távora, 424, Marapé, Santos), das 19 às 23 horas.

O ingresso do evento beneficente custa R$ 80,00 e dá direito ao prato que serve duas pessoas. Além do delicioso peixe, os acompanhamentos serão arroz, vinagrete, farofa e uma garrafa de vinho tinto. Os bilhetes podem ser adquiridos na secretaria da Igreja (Praça José Bonifácio, s/nº, Centro, Santos), de segunda à sábado, das 7 às 18 horas.

Para o pároco Claudenil Moraes, a festa é um momento de reunir amigos e ser solidário. “É um ótimo momento para contribuir para as obras sociais e espirituais desenvolvidas pela Catedral, principalmente junto às famílias carentes da área central de Santos”, explicou.

A expectativa dos 120 voluntários é de servir mais de 1,2 mil tainhas. O evento contará ainda com sorteio de brindes aos participantes, como camisas oficiais do Santos Futebol Clube, autografadas por jogadores do elenco atual. Mais informações e reservas pelo telefone (13) 3232-4593.

Foto: Divulgação