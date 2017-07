Catraia é atingida por lancha no canal do Porto de Santos

Acidente envolvendo catraia com 17 passageiros aconteceu na manhã desta sexta-feira, 28

Um acidente entre uma lancha e uma catraia com 17 passageiros aconteceu na manhã desta sexta-feira, 28, no canal de navegação do Porto de Santos. A embarcação SS Marine III atingiu a catraia Fernanda IV às 7h15, próximo ao atracadouro do Mercado Municipal de Santos, ponto de embarque e desembarque de passageiros que realizam a travessia Santos-Vicente de Carvalho (Guarujá).

A Capitania dos Portos de São Paulo (CPSP) soube do ocorrido por volta das 9h30 e afirmou que não houve feridos. De acordo com a Associação dos Catraieiros, a catraia (embarcação de madeira) foi atingida na popa pela lancha que seguia na direção da Ponta da Praia, em Santos. A embarcação encostou e foi embora. Os passageiros desembarcaram, em seguida, na bacia do mercado.

Uma equipe da Capitania dos Portos foi enviada ao local, a fim de colher informações a respeito do acidente. Dados preliminares indicam que não houve poluição hidríca. Um Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) foi instaurado, com prazo de conclusão de até 90 dias, a fim de apurar as causas determinantes do acidente e responsáveis.

Foto: Divulgação/Codesp