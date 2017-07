Cemitério de Juquehy tem capacidade ampliada

Com o objetivo de organizar e ampliar a capacidade para os sepultamentos, São Sebastião iniciou a implantação de gavetas e urnas perpétuas no cemitério municipal, situado no bairro de Juquehy, na costa sul. A obra, coordenada pela Regional Juquehy, divisão ligada à Secretaria das Administrações Regionais (Seadre), está em andamento e deve ser concluída em 60 dias.

Segundo a Seadre, o cemitério passará a ter 55 urnas destinadas aos restos mortais dos falecidos sepultados nas gavetas. “A construção delas evitará o problema da falta de vagas para novos sepultamentos”, informou.

A equipe da Seadre construiu, ainda, mais um ossário coletivo no cemitério, uma vez que o existente está com capacidade máxima. Os reparos na parte elétrica do velório e a pintura geral também fazem parte do investimento no local.

Doação

O cemitério, com aproximadamente 2 mil² de área, é uma doação feita há décadas pela família do caiçara Cipriano João dos Santos. Nele, há 60 jazigos e aproximadamente 120 gavetas, além de lápides. Na costa sul, existem cinco cemitérios. Eles ficam nos bairros de Barra do Una, Juquehy, Boiçucanga, Maresias e Toque-Toque Grande.

A prefeitura faz, atualmente, um levantamento de áreas com a finalidade de implantar novos espaços nas três regiões da cidade (sul, centro e norte). A criação dos novos cemitérios ocorre devido ao aumento populacional nos últimos anos.

São Sebastião

