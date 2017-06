Centro de Guarujá terá abertura de novas ruas

As ruas Benjamin Constant e Cavalheiro Nami Jafet, que eram fechadas para o acesso a edifícios, serão abertas

O centro de Guarujá ganhará mais mobilidade com a abertura e mudanças fluxo de ruas. A prefeitura está com uma frente de trabalho nas ruas Benjamin Constant e Cavalheiro Nami Jafet para abrir à passagem de veículos e a construção de calçamento para pedestres. Ambas eram fechadas para a passagem de pedestres e carros que acessavam aos edifícios. No cronograma, outras vias também passarão por mudanças.

A pasta responsável pelas ações, a Secretaria de Infraestrutura e Obras, informou que as melhorias ainda se estendem à acessibilidade, que será implantada no local que recebe tanto turistas quanto moradores.

A auxiliar de contabilidade Larissa Colucci trabalha na rua Benjamin Constant e considera uma medida positiva a abertura das vias: “Creio que estas mudanças serão melhores para todo mundo, pois dará mais fluidez para o trânsito e, além disso, vai trazer mais carros para uma rua que costumeiramente passam alguns pedestres, trazendo mais sensação de segurança”.

A abertura das ruas integra uma série de intervenções que a prefeitura programou para o bairro. Posteriormente, outras vias interligarão as ruas Mário Ribeiro e Marechal Deodoro da Fonseca, de maneira a aumentar o número de ligações dos logradouros. A rua Benjamin Constant será aberta com o fluxo sentido praia e a Cavalheiro Nami Jafet terá o fluxo sentido Mário Ribeiro.

As intervenções haviam sido paralisadas em 2016, quando apenas um trecho que abrange o acesso ao edifício Sobre as Ondas recebeu obras de drenagem. A Secretaria de Infraestrutura e Obras recebeu um pouco mais de R$ 3,5 milhões para realização dos serviços nesta região. O valor foi repassado à pasta pelo Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias (Dade), vinculado à Secretaria Estadual de Turismo.

O cronograma da pasta inclui melhorias nas ruas Washington, Petrópolis, Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, Santo Amaro e Antônio de Souza; além da implantação de um novo trecho de ciclovia no centro.

Foto: Roberto Sander/PMG