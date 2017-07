Centro Paula Souza tem curso gratuito à distância para vendedores Curso livre de 30 horas ensina pela internet a planejar estratégias de venda com conteúdo interativo

O Centro Paula Souza (CPS) está com inscrições abertas para o curso livre gratuito de Vendas realizado em sua plataforma online de Educação a Distância (EaD). A formação, com duração de 30 horas, é dividida em cinco aulas e possui conteúdo interativo para capacitação de vendedores. Entre os temas abordados estão: pesquisa de mercado, marketing, fidelidade de clientes, fornecedores, concorrência, canais de vendas, fatia de mercado, entre outros.

Os interessados podem se inscrever e estudar a qualquer momento, sem necessidade de processo seletivo. Basta acessar a plataforma via browser em um computador conectado à internet e se cadastrar com login e senha. Ao final do curso, é feita uma avaliação online para emissão de certificado.

O diretor do Grupo de Estudo de Educação à Distância (Geead) do Centro Paula Souza, Rogério Teixeira, comenta: “O curso mostra as principais técnicas para o aluno aprender a conquistar seus clientes, planejar melhor suas estratégias e ter um olhar panorâmico do mercado para obter sucesso nas vendas”.

Cursos livres online

Este é o sexto curso livre lançado pelo Centro Paula Souza na modalidade Mooc (Massive Open Online Course – sigla em inglês para Curso Online Aberto e Massivo). As outras cinco formações são Autocad, Canvas, Mercado de Trabalho, Gestão de Pessoas e Gestão do Tempo.

Os conteúdos são dinâmicos, com várias leituras, vídeos, áudios, jogos, exercícios e avaliações. Ao completar dois anos no ar, a plataforma Mooc do CPS já soma mais de 58 mil cursistas.

O Centro Paula Souza é uma autarquia do Governo do Estado de São Paulo vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. A instituição administra as Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e as Escolas Técnicas (Etecs) estaduais, além das classes descentralizadas – unidades que funcionam com um ou mais cursos técnicos, sob a supervisão de uma Etec –, em aproximadamente 300 municípios paulistas. Nas Etecs, o número de matriculados nos Ensinos Médio, Técnico integrado ao Médio e no Ensino Técnico, para os setores Industrial, Agropecuário e de Serviços, ultrapassa 211 mil estudantes. As Fatecs atendem mais de 80 mil alunos nos cursos de graduação tecnológica.

Foto: Divulgação

