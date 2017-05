Cesta básica tem alta de preço no primeiro trimestre de 2017 em Guarujá

Pesquisa da UNAERP Guarujá revela que no primeiro trimestre deste ano a cesta básica teve variação positiva de 3,69%

O preço da cesta básica em Guarujá teve alta no primeiro trimestre de 2017, com variação de 3,69%. Apesar dessa elevação, os preços praticados na cidade entre os meses de janeiro a março deste ano ficaram abaixo da média nacional, que fechou março em R$ 385,35. Os dados são do estudo permanente do Núcleo de Pesquisas da Universidade de Ribeirão Preto (Unaerp Guarujá).

A pesquisa revela que a cesta de produtos em Guarujá custava R$ 363,23 em janeiro, e passou a valer R$ 376,63 em março deste ano. A variação no período foi de 3,69%. “Em comparação às capitais brasileiras, o índice medido pela UNAERP estava na sétima posição em janeiro e em março, foi para o décimo quarto lugar no ranking das cidades mais baratas. Reforçamos ainda que é mais economia adquirir produtos aqui em comparação com a cidade de São Paulo, por exemplo, onde a cesta variou de R$ 435,98 a 435,34 nesse período”, ressalta o prof. Dr Rubens Carneiro Ulbanere, coordenador da pesquisa.

Na avaliação de cada item da cesta, composta por 13 produtos alimentícios, os que sofreram redução de preços foram o feijão (-25,61%), o pão (-24,12%), a manteiga (-19,26%) e a batata (-15,44%). E as maiores altas foram no tomate (55,92%), banana (53,23%), o leite (9,47%) e o café (9,27%).

A pesquisa da Cesta Básica de Guarujá, divulgada pelo Núcleo de Pesquisas Fernando Eduardo Lee da UNAERP Guarujá, consiste no levantamento de preços feito no início de cada mês em seis estabelecimentos, sendo três na região centro/orla e três no Distrito de Vicente de Carvalho. A cesta é composta por 13 produtos alimentícios especificados pelo DIEESE, e as médias são calculadas e comparadas com os valores das cestas básicas divulgadas pelo órgão de pesquisa nas 27 capitais brasileiras.

Tabela 1. CBN UNAERP, produtos, valor (R$). Janeiro e Março, 2017, Variação (%).

Produtos Janeiro Março Variação (%) Feijão 21,52 16,01 -25,61 Pão Francês 75,75 57,48 -24,12 Manteiga 200 g 20,89 16,87 -19,26 Batata 21,28 17,99 -15,44 Arroz 7,70 7,08 -8,16 Óleo 2,90 2,82 -2,99 Açúcar 7,45 7,42 -0,45 Carne 97,79 99,28 1,52 Farinha de mandioca 4,61 4,75 3,04 Café 8,89 9,71 9,27 Leite 19,14 20,95 9,47 Banana nanica 42,58 65,24 53,23 Tomate 32,74 51,05 55,92 TOTAL 363,23 376,63 3,69

Fonte: Pesquisa aplicada (2017)