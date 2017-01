Chileno foi preso em flagrante na praia da Enseada

Chileno de 23 anos foi preso em flagrante na madrugada de domingo, 29, pelo furto de um celular. Questionado pela polícia, o acusado alegou que a vítima, um jovem de 18 anos, teria feito sexo oral e carícias enquanto ele dormia, na praia da Enseada.

Conforme registrado em boletim de ocorrência, por volta das 2 horas a vítima procurou a Polícia Militar para informar sobre o furto de seu aparelho, com as características do acusado. Em patrulha, foi localizado Sebastián Andrés ValenzuelaRabanal, de 23 anos, caminhando pela faixa de areia. Em revista, os policiais encontraram o celular da vítima, que reconheceu o autor e o aparelho.

A vítima contou que andava à pé pela calçada quando foi abordada pelo acusado, que pediu cigarros e começou a fazer perguntas até que, em determinado momento, furtou seu aparelho. Já Sebastián chegou a alegar à polícia que a vítima aproveitou-se de quando ele dormia para fazer carícias e sexo oral, momento em que ele acordou e pegou o celular.

O chileno foi preso em flagrante e, como a pena não ultrapassa a quatro anos de reclusão, foi arbitrado o pagamento fiança de R$ 350, valor que o indiciado não pode pagar. Determinou-se a realização de exame de corpo de delito cautelar. Ele foi encaminhado à cadeia pública, onde aguardará à disposição da Justiça.

O Consulado Geral do Chile em São Paulo foi comunicado sobre a prisão.

Foto: JCN

Bertioga