Churrasco beneficente arrecada fundos em prol do menino Lucca

Menino de 3 anos nasceu com paralisia cerebral diparética

O pequeno e sorridente Lucca Becceneri de Melo Santos tem apenas 3 anos, mas já enfrentou inúmeros desafios. Ele nasceu com paralisia cerebral diparética, que compromete a sua função motora. Há um ano, a família Becceneri, de Guarujá, luta para angariar R$ 240 mil, que serão destinados à Rizotomia Dorsal Seletiva (RDS), uma cirurgia realizada nos Estados Unidos que diminui a espasticidade (o endurecimento dos músculos do corpo).

Até agora, a família conseguiu arrecadar R$ 81 mil com diversos eventos beneficentes e doações. Para conseguir realizar o tratamento do garoto, no dia 19 de março, das 13 às 18 horas, será realizado o ‘Churrasco do Lucca”, nas dependências da Dow Química (Avenida Santos Dumont, 4.444), em Guarujá. O evento terá música ao vivo, sorteio de brindes e o convite custa R$ 50 reais (individual), crianças até 5 anos não pagam e a bebida é a parte.

A campanha em prol do Lucca recebeu o nome de ‘Corrente do Bem – #todospelolucca’.

História

Aos 7 meses de gestação, Talita Becceneri teve que fazer uma cesariana às pressas, pois apresentava uma síndrome rara chamada Hellp. Ela teve 8 convulsões que levaram ao descolamento da placenta ocasionando a falta de oxigênio no cérebro de Lucca. Por conta disso, o menino nasceu com paralisia cerebral diparética, pesando 1,1 kg e com 30 cm e logo foi levado para UTI.

Dois dias após o parto, Talita teve uma hemorragia interna e se submeteu a uma segunda cirurgia. Mãe e filho lutaram bravamente pela vida. Talita ficou 12 dias na UTI e Lucca 51 dias. Já em casa, quando tudo parecia resolvido Talita foi submetida novamente a uma cirurgia. Com muita fé e auxilio da família venceram as batalhas impostas pela vida.

Nas primeiras consultas com o neurologista descobriu o que era a paralisia diparética e iniciou o tratamento do filho. Lucca faz fisioterapia na Casa da Esperança em Santos e, durante o acompanhamento, Talita soube da cirurgia nos Estados Unidos que daria nova esperança ao seu filho. Desde então, a família Becceneri luta para ver o pequeno Lucca com uma melhor qualidade de vida.

Como ajudar?

Contatos: 99104-7094 – 99713-9062 Talita Becceneri

Banco: Conta Poupança Banco do Brasil agência 3969-1, conta 20020-4 (variável 51 – para depósito em caixa eletrônico). CPF 483.818.358-52

Facebook – Talita Becceneri e Todos pelo Lucca