Chuvas deixam Caraguatatuba em estado de atenção

Vários bairros ficaram alagados, principalmente na região central e algumas famílias foram retiradas de suas casas

A Defesa Civil de Caraguatatuba está em estado de atenção por conta das chuvas que atingiram a cidade. No acumulado dos três dias, o índice pluviométrico é de 186 mm, porém nesta madrugada em uma hora choveu 160 mm. Pelo menos 10 famílias estão sendo removidas para o Centro Esportivo Municipal para serem assistidas pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Vários bairros ficaram alagados, principalmente na região central. Felizmente não há vítimas.

Várias equipes da Secretaria de Serviços Públicos estão trabalhando na desobstrução de vias e rios para escoamento da água desde as primeiras horas da madrugada.Três equipes da Secretaria de Desenvolvimento Social estão de plantão e junto com a defesa civil estão atendendo aos afetados pelas chuvas desde a madrugada.

Segundo a Secretaria de Educação, várias escolas tiveram as aulas suspensas nos bairros Jaraguazinho, Gaivotas, Cantagalo, Poiares, Pegorelli, Jetuba, Casa Branca, Olaria, Massaguaçu e Tinga. De acordo com a Secretaria de Saúde, o acesso dos Postos de Saúde do Jetuba e Morro do Algodão está com problemas. Os postos do Casa Branca e Centro estão alagados. Muitos funcionários não conseguiram chegar ao trabalho e o atendimento está prejudicado.

A Rodovia dos Tamoios está interditada em dois pontos, assim como há complicações na região do Jetuba pela SP-55. As empresas concessionárias Bandeirante Energia, Caraguá Luz e Sabesp foram acionadas para atendimento em locais onde há ocorrências de falta d’água e luz. A empresa Praiamar Transportes teve de interromper algumas linhas por conta de problemas nas vias. Sistemas de telefonia continuam com problemas.

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, estava em Brasília participando de reuniões, mas desmarcou algumas delas para retornar imediatamente para a cidade e acompanhar o apoio às famílias.

Em casos de emergências, a população deve ligar para a Defesa Civil no 199. Todas as secretarias estão apostas para atendimento e o gerenciamento de crise está concentrado na Secretaria de Comunicação Social. O telefone é o (12) 3897 5650.⁠⁠⁠⁠

Foto: Caio Gomes