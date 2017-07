Cia de Dança de Cubatão é 1º lugar no Festival de Joinville

Coreografia Amores Crônicos , de Zeca Rodrigues levou o ouro. Cia é a primeira da região a vencer na categoria jazz avançado

A equipe da Cia de Dança de Cubatão conquistou o 1º lugar no Festival de Dança de Joinville 2017 com a coreografia Amores Crônicos, de Zeca Rodrigues. A competição aconteceu na noite de sexta-feira, 28, e é a primeira vez que uma companhia de dança da Baixada Santista vence na categoria conjunto jazz avançado em 34 anos de festival. A Cia disputou com outros 5 grupos, de várias partes do Brasil.

Os 15 bailarinos apresentaram-se no palco do Teatro Cau Hansen. A montagem Amores Crônicos é uma obra de jazz, mas utiliza elementos de outros estilos também. O vigor jazzístico costurado a uma história passional conduz essa trama cheia de personagens que é resultado de um processo intenso de pesquisa corporal, assinada pelo coreógrafo-residente da Cia. Zeca Rodrigues.

O 1º lugar em Joinville veio após 6 tentativas em solos catarinenses. A busca pela excelência, rendeu, ainda, vaga no Festival Valentina Kozlova, em Nova York, onde a Cia competiu no mês passado e obteve bons resultados. Três montagens da bailarina Flávia Sá foram premiadas com ouro, prata e bronze. “Claro que sentimos o peso da vitória em NY, mas isso nos deu ainda mais força para dançar nesta noite especial aqui em Joinville. É inédito pra Cia, pra Cubatão, pra Baixada Santista. Estamos imensamente felizes”, disse, emocionada, a diretora artística da Cia, Vanessa Toledo.

O coreógrafo Zeca é ex-integrante do Grupo Raça, da Capital, um dos precursores do jazz na Baixada e um dos pioneiros da Dança em Cubatão. “Estar no Festival de Joinville tem um gosto especial por ser a competição que ainda é referência nacional, evento consolidado pela tradição e pluralidade dos participantes”, afirmou. Com público superior a 200 mil pessoas em uma média de 170 horas de espetáculos, o evento foi citado como o Maior Festival de Dança do Mundo no Guinness Book desde 2005.

A apresentação da Cia foi transmitida ao vivo pelo site oficial do Festival. É possível acompanhar a coreografia premiada pela página: facebook.com/gruposartisticoscubatao. Agora, a equipe se prepara para dançar novamente na Noite de Gala do Festival, que acontece neste sábado,29, e reúne os vencedores de cada categoria.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Cubatão