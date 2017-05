Cidades do LN anunciam mais de R$8 milhões liberados pelo Dade

Mirante em Caraguatatuba, centro de convenções, em Ubatuba, e cinema, em Ilhabela, receberam verba do governo do estado

As secretarias de Turismo de Ilhabela, Ubatuba e Caraguatatuba anunciaram, esta semana, após reunião ordinária da Aprecesp (Associação das Prefeituras Estâncias Climáticas do Estado de São Paulo), na cidade de Olímpia, a liberação de cerca de R$8,1 milhões em verbas do Dade(Departamento de Apoio e Desenvolvimento às Estâncias), para a realização de obras de estímulo ao turismo nos respectivos municípios.A reunião da associação foi comandada pelo secretário estadual de Turismo Laercio Benko, e, durante o evento, foi realizada votação para aprovação das demandas por verbas por parte das estâncias.

Para Caraguatatuba, foi aprovado e liberado – conforme prometido no mês passado em reunião do prefeito Aguilar Jr. com Benki– o maior montante: R$4,2 milhões.

A verba será destinada para a implantação da 1ª fase do Complexo Turístico do Mirante do Camaroeiro, que inclui dois restaurantes, bondinho, arena para eventos, centro de exposições e funicular (vagões em trilhos e cabos), para a subida até o alto do Morro do Camaroeiro, além de estacionamento. Uma das atrações do complexo, o bondinho ou teleférico, fará passeio panorâmico entre o Camaroeiro e o Farol instalado no morro da Martim de Sá.

Disse o prefeito Aguilar Júnior: “Não é fácil conquistar recursos do estado com a crise que vivemos. Estamos felizes, pois nosso projeto foi bem aceito. Tenho certeza que vamos gerar turismo e emprego para a cidade”. Segundo ele, outros R$ 2 milhões já estão contingenciados no orçamento do estado para Caraguatatuba. “Vamos apresentar um outro projeto para aprovação no Conselho”.

Ubatuba pede R$ 3 milhões

Ubatuba pleiteou investimentos do estado de cerca de R$3,5 milhões, dos quais R$1,3 milhão será aplicado na revitalização da orla da Maranduba – um projeto já existente, elaborado pela equipe da Secretaria de Habitação e Planejamento Urbano; R$650 mil destinados à realização de eventos, divulgação, plano de mídia etc.; e R$1,5 milhão na revitalização e reforma do Centro de Convenções, prevendo a instalação de sistema de ar condicionado, iluminação, divisórias móveis, forro, sistema de som e cadeiras.

A partir deste ano, Ubatuba age em acordo com a Lei Estadual nº 6.283, de 15 de dezembro de 2016, na qual consta necessidade de deliberação do Conselho Municipal de Turismo (CMT), em conjunto com a prefeitura, no que tange a definir a destinação dessa verba.

Segundo o secretário municipal deTurismo LuisBischof, “o prefeito Délcio José Sato acatou a decisão do CMT. Essa autonomia e confiança já era uma reivindicação do Conselho, pois, anteriormente, todo o processo era restrito à prefeitura”. Ele ainda destacou o compromisso e a seriedade do prefeito diante do CMT, oferecendo essa confiança e autonomia ao órgão. “Esse foi um compromisso de campanha do prefeito Sato ao CMT. Estamos felizes que ele esteja agindo de acordo com aquilo que se propôs”, concluiu o Bischof.

Como a demanda de Ubatuba foi apresentada ao estado na reunião da Aprecesp, não teve como ser votada no mesmo evento, e, agora, aguarda aprovação do Conselho de Orientação e Controle – COC – sobre a destinação das verbas,ação prevista para o dia 2 de junho.

R$1,9 milhão para Ilhabela

Durante o evento de Olímpia, foi aprovada e divulgada ao prefeito Marcio Tenório e ao secretário de Turismo Ricardo Fazzini, a liberação de R$ 1,9 milhão para construção de duas salas de cinema, cada uma com 209 lugares, e do espaço do artesão, no Centro Cultural da Vila, que terá palco para apresentações e para comercialização dos artesanatos feitos pelos caiçaras.

Para o secretário de Turismo Ricardo Fazzini, os dois projetos beneficiam moradores e turistas. “As duas construções beneficiam tanto os moradores quanto os turistas, visto que são atrações a mais em dias de chuva, por exemplo. O cinema é algo que estamos planejando já faz algum tempo e o espaço do artesão é parte da nossa cultura. Queremos tornar o nosso turismo cada vez mais interessante”, ressaltou o secretário.

O próximo passo do arquipélago é elaborar o projeto executivo para a abertura de licitação da obra.Ilhabela foi destaque ainda na reunião Aprecesp pelo empenho do município em parcerias com o órgão, com relação à capacitação dos profissionais e fomento do turismo.

A verba do Dade

De acordo com a Secretaria Estadual de Turismo, a verba do Dadetur é um recurso disponível para cada estância no orçamento do estado todos os anos. Para recebê-la, a prefeitura pleiteante deve determinar quais serão os objetos dos convênios a ser celebrados, ou seja, onde a verba será aplicada.

Esses objetos são apresentados primeiramente ao Conselho Municipal de Turismo e, após aprovação, seguem para o Conselho de Orientação e Controle do Fundo de Melhoria das Estâncias, por meio de planos de trabalho. Quando o Conselho aprova os objetos, a prefeitura desenvolve um projeto para cada um deles, explicando detalhadamente como será utilizada a verba que receber do Dadetur.

O departamento, então, analisa tecnicamente cada projeto e os aprova quando estiverem de acordo com as normas. Depois da aprovação dos projetos, os convênios entre município e Dadetur são assinados pelo prefeito e pelo secretário de Turismo do estado. A partir daí, os recursos começam a ser liberados.

Região

Da redação

Foto: Divulgação