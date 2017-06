Cidades unem-se para pleitear Jogos Regionais em 2018

Para serem sede da competição, São Sebastião e Ilhabela definirão, conjuntamente, as necessidades de infraestrutura esportiva a fim de atender as exigências do governo do estado

Os prefeitos de São Sebastião, Felipe Augusto, e de Ilhabela, Márcio Tenório, reuniram-se, na sexta-feira, 23 de junho, na prefeitura de Ilhabela, para decidir sobre a assinatura de uma carta de intenção para pleitear a realização dos Jogos Regionais do próximo ano, nas duas cidades.

Para a garantia da candidatura e, posteriormente, da escolha como sedes, as secretarias de Esportes dos dois municípios avaliarão quais modalidades serão disputadas em cada cidade. No pleito para serem sede da competição, São Sebastião e Ilhabela definirão, conjuntamente, as necessidades de infraestrutura esportiva a fim de atender as exigências do governo do estado, organizador do evento.

No encontro, Felipe Augusto mostrou a Tenório o projeto de uma base de apoio que pretende montar na conhecida Prainha do Tebar, muito utilizada por pescadores de comunidades tradicionais do Bonete e das ilhas de Búzios e Vitória. O entreposto contará, entre outros itens, com estrutura de um quiosque, dois banheiros e rampa de acesso para as canoas.

O prefeito disse que a manutenção do local ficará a cargo da prefeitura de São Sebastião, e as chaves das estruturas serão compartilhadas com os usuários de Ilhabela. Esta base de apoio poderá contar ainda com um flutuante ou melhoria no pequeno píer existente no local, para facilitar, principalmente, o embarque de produtos comprados no comércio de São Sebastião pelos pescadores do município vizinho.

Os dois prefeitos atualizaram ainda informações sobre os importantes projetos de implantação de marinas públicas, homeport e da nova travessia de balsas que englobam, além dos dois municípios, a Marinha do Brasil, a Companhia Docas e a Dersa. Felipe Augusto disse que a parte documental já está bastante avançada na SPU – Secretaria de Patrimônio da União.

No que tange à travessia, Márcio Tenório informou que avalia o transporte dos pedestres por lanchas. Já Felipe Augusto informou providencia mais iluminação e segurança para as ruas de acesso à balsa, ponto visado por bandidos que atacam os usuários da travessia.

Também participaram do encontro os vice-prefeitos Amilton Pacheco e Gracinha, parlamentares de Ilhabela, o presidente da Câmara de São Sebastião Reinaldinho Moreira e os vereadores Elias Rodrigues e Daniel Simões.

Jogos Regionais 2017

Caraguatatuba receberá o evento pela 8ª vez, sediando os jogos de 2017 entre os dias 11 e 21 de julho. Anteriormente, o município sediaria o torneio de 7 a 17 de julho, mas a data foi alterada pelo governo do estado. Cerca de 10 mil pessoas, entre atletas, dirigentes, árbitros e técnicos de 40 cidades da Região Metropolitana do Vale do Paraíba, Alto Tietê e parte da Grande São Paulo (2ª Região Esportiva do Estado de São Paulo) passarão por Caraguatatuba no período.

Região

Da redação

Foto: Celso Moraes