Cinco residências são furtadas em Bertioga na Semana Santa

Furtos ocorreram em bairros distintos, desde a região central até o extremo norte da cidade, entre os dias 12 e 14

A Polícia Civil de Bertioga registrou cinco furtos a residência ocorridos na Semana Santa, em diferentes bairros da cidade, do Centro até Boracéia. Duas das ocorrências foram no bairro Indaiá. Ninguém foi preso.

Na noite de quarta-feira, 12, o proprietário de uma casa na Vista Linda foi ao mercado e, quando voltou, deparou-se com a porta arrombada e, o celular que havia deixado carregando, havia sumido. Na mesma data, por volta das 19 horas, uma televisão de 32 polegadas foi levada de uma casa montada em uma árvore, pertencente a uma residência de veraneio, no bairro Indaiá. A estrutura foi montada a cinco metros de altura do chão.

No dia 13, o proprietário de uma casa de veraneio localizada em Boraceia descobriu o imóvel quase vazio. Cortinas, utensílios domésticos, toalhas de mesa e de banho, botijão de gás e produtos alimentícios foram levados do local, que teve a porta e as janelas danificadas. Já no Centro da cidade, em hora incerta, o alvo foi a residência de um empresário, de onde foram subtraídas mesa, cadeiras, tapetes e um botijão de gás. Para o furto o portão da frente do imóvel foi quebrado.

Na madrugada de sexta-feira, 14, mais uma casa de veraneio foi assaltada no Indaiá. Do local foram levadas bebidas variadas, binóculos, ferramentas diversas e um bongo de madeira. O caseiro verificou que o imóvel foi invadido pelo muro e a fechadura da porta de vidro da sala foi arrombada.

Os casos foram registrados na delegacia de Bertioga e ninguém foi preso.

Foto: JCN