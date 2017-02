Cinco tartarugas-verdes são libertadas em Santos

Tartarugas foram devolvidas ao mar após reabilitação no Aquário Municipal

Cinco tartarugas-verdes (Chelonia mydas) foram devolvidas a seu habitat natural na manhã de sábado, 18. Elas ficaram em reabilitação no Aquário Municipal, que durou em média de seis meses a um ano. A soltura ocorreu no Parque Estadual Marinho da Laje de Santos.

O maior deles mede cerca de 60 cm de carapaça e pesa 30 kg. Eles faziam parte do grupo atual de 22 animais em tratamento no Aquário e foram vítimas do lixo descartado no mar. O transporte foi feito por duas embarcações que saíram da Ponte Edgard Perdigão, na Ponta da Praia e os animais tiveram o acompanhamento de biólogos e veterinários do Parque. Toda a operação foi autorizada pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente.

Foto: Francisco Arrais