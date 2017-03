Circuito Cultural Paulista chega a Bertioga no dia 27

Circuito trará espetáculo ‘Azar do Valdemar’, da Cia. dos Inventivos

O Circuito Cultural Paulista leva diversas formas de arte para diferentes cidades do estado de São Paulo. No dia 27 de março o espetáculo Azar do Valdemar, da Cia. dos Inventivos chega à Bertioga.

O espetáculo é livremente inspirado no romance “Viva o Povo Brasileiro”, de João Ubaldo Ribeiro, e tem o formato do Teatro de Variedades, com banda e “palco” em cima de uma van e disposição do público em semi-arena.

A peça será apresentada na Tenda Cultural, ao lado do Parque dos Tupiniquins, na avenida Thomé de Souza, 130, às 10 horas.

Baixada Santista

Haverá apresentações gratuitas também serão realizadas nas cidades de Cubatão, Praia Grande e Itanhaém. Haverá opções para quem gosta de música, teatro, dança e circo. A distribuição dos ingressos para os espetáculos é de responsabilidade das prefeituras.

Confira os locais e datas:

Bertioga (27/03)

Azar do Valdemar – Cia. dos Inventivos (teatro)

Local: Tenda Cultural – Avenida Thomé de Souza, 130

Horário: 10h

Cubatão (17/03)

Os Rauzitos – Raul Seixas para Crianças – Grupo Rauzitos (infantil)

Local: Novo Parque Anilinas – Avenida 9 de Abril, 2.275

Horário: 14h30

Praia Grande (24/03)

Parangolé Graffitti – Teatro de Senhoritas (teatro)

Local: Espaço Alvorada (altura do Viaduto 8)

Horário: 16h

Itanhaém (25/03)

Mágico Volkcane – Viagem ao Mundo da Ilusão (circo)

Local: Coreto – Centro Histórico

Horário: 16h30

Foto: Divulgação