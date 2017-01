Circuito de Corridas 2017 será aberto dia 22

Foto: Divulgação/Sobloco

A primeira edição do Tour 2017 do tradicional Circuito de Corridas, na Riviera de São Lourenço, será no próximo domingo, dia 22 de janeiro. O percurso terá 7 quilômetros de extensão para corrida e 4 quilômetros para caminhada. A categoria infantil também estará presente com os percursos de 200 e 400 metros para as idades de 5 a 9, e 10 a 13 anos, respectivamente. Todos os participantes que concluírem o percurso receberão uma medalha de participação.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas com desconto de 10% até o dia 18 de janeiro no link http://www.rivieradesaolourenco.com/circuito-de-corridas-dos-amigos-da-riviera-tour-2017/. Após esta data, os interessados deverão se inscrever pessoalmente no Pavilhão de Exposições do Sistema Integrado de Vendas (SIV), nos dias 20 e 21 de janeiro, das 9h às 18h.

Toda a renda arrecadada será revertida para a Fundação 10 de Agosto, entidade sem fins lucrativos responsável por promover ações de educação e qualificação profissional para a população da cidade. “Todos os inscritos terão mais uma oportunidade de praticar o bem, fazendo atividades físicas e contribuindo para financiar as atividades da Fundação 10 de Agosto, criadas com o objetivo de formar cidadãos responsáveis e éticos”, afirma Beatriz Pereira de Almeida, Diretora Executiva da entidade.

Para garantir a participação, os inscritos devem pagar uma taxa de R$ 80 para a corrida ou R$ 65 para a caminhada. Para as crianças, o valor é de R$ 52. O valor arrecadado dá direito a um kit exclusivo com uma camiseta dry fit com numeração no peito, chip de cronometragem (corrida), medalha e café da manhã.