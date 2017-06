Circuito de Tênis de Mesa acontece neste domingo, 25

O Circuito conta com cinco etapas ao longo do ano

Mesatenistas da região reúnem-se na 3ª Etapa do Circuito Bertioga de Tênis de Mesa, que acontece neste domingo, 25, no paço municipal, a partir das 8h30. A expectativa é de que cerca de 150 atletas de escolas e clubes da Baixada Santista participem dessa fase do torneio.

O circuito é composto por cinco etapas e sete categorias: sub 11; sub 13; sub 15; sub 18; adulto; master (acima de 40) e servidores. As inscrições podem ser feitas até meia hora antes do início do torneio, presencialmente, ou pelo e-mail tmbertioga@hotmail.com, fornecendo dados como o nome completo, data de nascimento e nome do clube ou escola pertencente. É obrigatória a entrega de um quilo de alimento não perecível, menos sal e açúcar, que será doado para o Fundo Social de Solidariedade. Até o momento, cerca de 200 quilos já foram arrecadados e a meta é juntar uma tonelada até o final do campeonato.

De acordo com o responsável pela Escolinha de Tênis de Bertioga Danilo Pastoriza, o objetivo é que esse circuito seja tradicional na cidade e entre para o calendário oficial de eventos esportivos. Para mais informações, os telefone são (13) 97406 9112/98125 6331. O paço municipal fica na rua Luiz Pereira de Campos, 901, no Centro.

Foto: JCN