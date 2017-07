Cliente entra com ação contra Volkswagen por descaso

Veículo zero quilômetro de R$ 140 mil quebrou 12 vezes em menos de um ano

O conforto de uma pick-up 4×4, espaçosa, de cabine dupla, transformou-se em pesadelo para um cliente da Volkswagen Brasil, em Bertioga. Ele teve sua vida profissional prejudicada devido aos consecutivos problemas apresentados pelo veículo Amarok, em 12 ocorrências.

A Amarok 2014 foi adquirida por Cadu Zaidan em novembro de 2014, com três anos de garantia e, em agosto de 2016, apresentou sua primeira falha: o motor aqueceu em trecho de serra da rodovia Mogi-Bertioga e parou de funcionar. “Nessa primeira vez, o carro foi para a Volkswagen de Santos e trocaram o motor. Aí, ele já perdeu valor de revenda. Demoraram mais de 60 dias para devolver o carro, então pedi um carro alugado ou a troca do veículo para a fábrica, mas eles negaram”, criticou o empresário.

Segundo o artigo 18 da Lei 8.078/1990, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o prazo legal para a solução do problema é de 30 dias. Caso seja descumprido, o consumidor pode pedir a devolução do dinheiro ou a substituição do produto.

O veículo apresentou problemas de manutenção em mais 11 ocasiões, sendo levado para manutenção em sete delas. “Em uma dessas ocasiões, o carro começou a perder potência e não andava mais do que 30km/h. Eles me pediam para deixar o carro parado, mas eu não tinha outro veículo e precisava desse para trabalhar”, explica o proprietário.

Não houve acordo, e o problema se agravou. “O carro quebrou no dia 3 de fevereiro, eles me devolveram no dia 7, mas dois dias depois já estava quebrado de novo”, desabafa. “Aí perdi a paciência e pedi um carro que andasse. Eles me enviaram um gol, mas, em 15 de março, queriam me devolver a Amarok. Mesmo assim expliquei que queria outro veículo, aquele não funcionaria mais”.

O pedido da substituição do produto foi negado pelo departamento jurídico da empresa e o proprietário do veículo procurou o Poder Judiciário para solucionar o seu problema. A ação tramita em uma das Varas Judiciais da Comarca de Bertioga. Questionada, a assessoria de imprensa da Volkswagen Brasil informou apenas que o setor de atendimento ao cliente entrará em contato com o proprietário do veículo.

Foto: JCN