Clorofila realiza atividades na Semana do Meio Ambiente

As atividades consistem em estimular as boas práticas ambientais, como reutilizar materiais recicláveis

O programa Clorofila de Educação Ambiental, desenvolvido pela Sobloco Construtora, realiza diversas atividades em parceria com as escolas de Bertioga, para comemorar ao Dia Mundial de Meio Ambiente, celebrado na segunda-feira, 5.

Na manhã de ontem, um dos colégios escolhidos para prática de ações foi a Escola Estadual Maria Celeste Pereira Leite, localizada na Riviera de São Lourenço, na qual os alunos desenvolveram experimentos científicos na área de energia e hidráulica, utilizando objetos recicláveis, como garrafas Pet, latinhas de refrigerante e papelão. A oficina de customização de roupas também foi uma das práticas realizadas por alunos e professores, além da exposição de fotos da natureza, da cidade, feitas pelas crianças.

Já na Escola Municipal Governador Mario Covas, também na Riviera, os estudantes distribuíram mensagens ecológicas pelo bairro. O objetivo é fazer com que as crianças, do 6º ao 9º ano, sejam alertadas sobre o consumo consciente e entendam a importância de preservar a natureza, como explica a coordenadora do programa Clorofila, Cristina Perez: “Eu acho que uma criança que cresce em um ambiente em que esse tema é valorizado, automaticamente, vai levar como um valor para a sua formação”.

A aluna Barbara Guimarães Dantas, de 12 anos, junto com seu grupo, construiu a miniatura de um caminhão de madeira munck hidráulico, para transporte e carregamento, movido a água e seringas. “A gente nunca pensou que, com água, seringa e uma mangueira de soro, pudesse fazer movimentar um caminhão”, contou. Cerca de 500 crianças participaram dessas atividades.

Dentre as escolas que já definiram o calendário de atividades, participarão da agenda especial: Escola Estadual Jardim Vista Linda; Escola Estadual Maria Celeste; e Escola Estadual Praia de Boraceia. Confira a programação dos próximos dias da Semana do Meio Ambiente.

Dia 8/6 às 10h – EE Praia de Boraceia

Endereço: av. Deputado Emílio Justo, praia da Boraceia, Bertioga

Atividades: debate sobre fotografia de natureza com Du Zuppani, fotógrafo bertioguense, reconhecido mundialmente;

Dia 9/6 (manhã e tarde) – EE Praia de Boraceia

Endereço: av. Deputado Emílio Justo, praia da Boraceia, Bertioga

Atividades para manhã e tarde: gincana do meio ambiente, desfile de roupas e acessórios customizados, exposição de fotografias sobre a natureza de Bertioga

Atividades noturnas: mostra de vídeos ambientais e debate aberto para os alunos do período da noite. Na ocasião, haverá a distribuição de lanche saudável para os participantes.

Foto: JCN