Clubinho de Férias inicia mais uma temporada em Cubatão

Tradicional clubinho da Polícia Militar reunirá 240 crianças no Parque Novo Anilinas

O tradicional Clubinho de Férias da Polícia Militar iniciou na segunda-feira, 10, mais uma edição no Parque Novo Anilinas, em Cubatão. Até 24 de julho, de segunda a sexta-feira, 240 crianças de 5 a 10 anos realizam uma série de atividades, tanto no parque como em passeios.

Entre as atrações, a programação reúne apresentação do Canil da Polícia Militar, contação de histórias, apresentações de grupo teatral, visita ao Horto de São Vicente, festa dos aniversariantes do mês, educação no trânsito com a Companhia Municipal de Trânsito, sessão de cinema no Cine Roxy, gincana no Poliesportivo Roberto Dick e festa de encerramento.

O Clubinho de Férias conta com o apoio da Coordenadoria da Juventude da Prefeitura de Cubatão. As inscrições estão encerradas. Mais informações pelo telefone (13) 3361-1770.

Foto: Arquivo Secom/PMC