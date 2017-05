CNH passa a ter QR-Code a partir deste mês

O código de segurança digital foi inserido à CNH para dificultar fraudes

As Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) já são emitidas com o novo item de segurança, o QR-Code, que dificulta fraudes e falsificações do documento. O modelo mais recente do documento foi lançado em todo o país no dia 1º de maio, e cerca de 300 mil carteiras foram expedidas. O modelo antigo será substituído à medida que os motoristas renovarem suas habilitações, que têm validade de cinco anos.

De acordo com o diretor do Denatran, Elmer Vicenzi, o sistema permite que a foto do documento apresentado seja comparada à imagem armazenada no banco de dados do Registro Nacional de Condutores Habilitados (Renach). A checagem pode ser feita offline, o que possibilita aos policiais rodoviários e outros agentes de segurança o uso da tecnologia mesmo quando estiverem em rodovias e estradas distantes dos centros urbanos.

O Denatran não prevê custo adicional aos motoristas, mas, como a emissão da CNH é regulamentada pelos estados, caberá às unidades da federação regulamentar a taxa a ser cobrada.

Foto: José Cruz/Agência Brasil