Colombianos são presos por agiotagem em Peruíbe

Três homens e uma mulher foram detidos por policias da Delegacia de Peruíbe

Quatro colombianos foram presos na noite de sexta-feira, 17, por policiais da Delegacia de Peruíbe. Nestor Fabian Castaneda, Willian Acosta Sanchez, Alejandro Bolanõs Espinosa e Natália Lúcia Sanchez Hernandez são acusados de crimes contra o sistema financeiro e organização criminosa.

Com eles, foram apreendidos documentos, celulares, dinheiro e cadernos contendo anotações referentes ao crime de agiotagem. As investigações, conduzidas pelo Delegado Bruno Lázaro, apontavam os colombianos como responsáveis por um esquema estruturado de agiotagem atuante na região da Baixada Santista e Vale do Ribeira.

Os quatro suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Peruíbe, sendo representada, pelo delegado responsável, a prisão preventiva de todos os envolvidos.

Foto: Divulgação/Deinter 6