Com nota 10 em todos os quesitos, Leões do Ita é tricampeã do Carnaval de Ilhabela

Na manhã de terça-feira, 28, a Escola de Samba Leões do Ita gritou o título de tricampeã do “Carnaval da Vela”. A escola levou para a avenida do samba a história da criação do universo, dos rios, dos mares, abordando a natureza e seus encantos, com o tema A Leões do Ita Canta as Maravilhas do Criador, composta pelo maestro Jota.

A agremiação recebeu nota 10 em todos os quesitos, somando 80 pontos. Segundo o presidente de honra da escola, Ditinho Elegância, a pontuação é consequência de muito trabalho e dedicação de todos os componentes. “A escola é a caçula do Carnaval de Ilhabela, nós temos dois terceiros lugares, dois vices e três títulos de campeã, realmente é um negócio fantástico, ninguém conseguiu isso, mas é fruto de muito trabalho. Estamos extasiados, muito felizes. Sabemos que foi muito esforço para não errar e buscar a perfeição, e acredito que neste ano nós conseguimos porque foi nota 10 em todos os quesitos, isso não é inédito em Ilhabela, mas pela primeira vez não foi contestado. Chegamos ao objetivo, no ápice do nosso trabalho social e cultural”, declarou Ditinho.

Além dos 500 integrantes e dos quatro carros alegóricos, a agremiação levou pela primeira vez para a Avenida do Samba o projeto social desenvolvido por ela, a Escolhinha de Bateria do Mestre Leléco, uma ação que funciona durante o ano todo, ensinando a arte da música para crianças a partir dos oito anos.

Classificação Geral

1º Lugar – Leões do Ita

2º Lugar – Água na Boca

3º Lugar – Unidos de Padre Anchieta

4º Lugar – Unidos do Garrafão

5º Lugar – Mocidade Independente

6º Lugar – Mocidade Sul da Ilha.

Ilhabela

Da redação

Foto: Ronald Kraag