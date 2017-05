Começa esta semana a construção de novas passarelas na balsa

A Dersa – Desenvolvimento Rodoviário S/A- começa nesta segunda-feira, 15, as obras de instalação de quatro novas passarelas de embarque e desembarque de pedestres, ciclistas e cadeirantes da travessia São Sebastião/Ilhabela, duas em cada margem. O investimento do governo do estado é de R$ 595 mil.

As passarelas serão construídas em estruturas metálicas, feitas em aço galvanizado, que é mais resistente à corrosão. Com guarda-corpos protegidos com tela galvanizada, corrimãos em aço inox e plataformas de acesso de madeira, as instalações atenderão às normas vigentes de acessibilidade, para oferecer mais conforto e ampliar a segurança dos usuários.

A previsão é que as obras terminem em 13 de julho. Durante todo o período de execução dos serviços, a travessia operará normalmente. O acesso de pedestres, ciclistas e cadeirantes será feito por passagens provisórias sinalizadas.

Confira o cronograma das obras:

MONTAGEM DO ACESSO PROVISÓRIO Início: 0h do dia 13/5 – Sábado Término: 24h do dia 14/5 – Domingo DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DAS ANTIGAS PASSARELAS, E EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO DE APOIO ÀS NOVAS ESTRUTURAS Início: 0h do dia 15/5 – Segunda-feira Término: 24h do dia 25/5 – Quinta-feira MONTAGEM DAS NOVAS PASSARELAS Início: 0h do dia 1º/6 – quinta-feira Término: 24h do dia 13/6 – terça-feira

Região

Da redação

Foto: Divulgação