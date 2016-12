Complexo Hospitalar dos Estivadores é inaugurado

Foto: SUSAN HORTAS

Santos

Da redação

A partir de janeiro de 2017 os moradores da Baixada Santista contarão com mais um equipamento do Sistema Único de Saúde (SUS). O Complexo Hospitalar dos Estivadores foi inaugurado na quinta-feira, 22, pelo governo do estado e prefeitura de Santos. A expectativa é colaborar com a reorganização da assistência hospitalar da região.

Nesta fase inicial, foi entregue a maternidade do complexo, que tem previsão de começar os atendimentos em janeiro de 2017, pelo pronto atendimento obstétrico. Segundo informou a prefeitura de Santos, “após a inauguração, a maternidade entrou num processo de segurança hospitalar com a desinfecção e conferência de equipamentos de todas as alas, o que demandará cerca de 48 horas”. Ainda, esclareceu que, “nas primeiras semanas, o Complexo Hospitalar dos Estivadores atenderá pacientes em trabalho de parto que não apresentam risco”. Todo o equipamento teve investimento de R$ 36 milhões por parte do governo do estado.

O prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, afirmou que a obra está completa, inclusive com os equipamentos instalados. Ele diz: “O grande desafio a partir de hoje é manter da forma que foi entregue à população. Este complexo não vai dever nada para nenhum hospital público ou privado do país”.

A gestão do local ficará a cargo do Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que conforme creditou o prefeito, o Hospital Oswaldo Cruz é o terceiro melhor em território nacional e o 12º na América Latina. O governador também destacou os trabalhos da entidade: “Para gerir este hospital foi escolhido uma organização social muito séria, com expertise, que é o Hospital Osvaldo Cruz, de São Paulo. Fará toda a diferença. Atendendo 100% SUS, de graça”.

O novo hospital, que será especializado em atendimentos de média complexidade, será implantado em três fases. Na primeira, haverá a ativação imediata de 18 leitos de alojamento conjunto, 10 leitos de terapia intensiva e cuidados intermediários neonatais, três suítes de pré e pós-parto, uma sala de centro obstétrico e a posterior ativação de 50 leitos de clínica-médica adulto e outros 10 leitos de UTI neonatal.Na segunda fase, 85 novos leitos, entre clínica geral, maternidade e UTIs adulto e neonatal, começarão a funcionar, concomitantemente ao início da realização de cirurgias eletivas.Na terceira e última fase, serão ativados todos os demais 50 leitos restantes.

Quando funcionar em sua capacidade plena, a unidade contará com 223 leitos e poderá realizar, mensalmente, 300 partos, 60 internações em UTI neonatal, 1,2 mil pronto-atendimentos obstétricos, 850 internações em leitos de internação e de terapia intensiva, 360 cirurgias eletivas de média complexidade e 720 consultas ambulatoriais.