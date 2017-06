Complexo social, cultural,esportivo e de saúde da Vista Linda ficará pronto este ano

Propriedade do terreno no qual se constrói o novo Complexo agora é da prefeitura de Bertioga e terá uso coletivo para os moradores do município

A Sobloco Construtora, empresa responsável pela Riviera de São Lourenço, assinou, no dia 31 de maio, com o prefeito Caio Matheus, a escritura de transferência da propriedade do terreno no qual se constrói o novo Complexo Sociocultural, Esportivo e de Saúde do município, no bairro Vista Linda.

Agora, a propriedade do terreno na Vila Militar é da prefeitura de Bertioga e terá uso coletivo para os moradores do município. Segundo a Sobloco, responsável pela construção do empreendimento, o complexo deve ser entregue à população no segundo semestre desse ano, quando será realizado um evento de inauguração.

Para Márcia Cristina Carvalho Deodato, moradora do bairro Chácaras, a parceria entre a Sobloco e o município beneficia toda a região. “Ter uma empreiteira igual à Sobloco, que investe em ações sociais, em um bairro com pouca estrutura, significa muito para a comunidade. O projeto é muito importante e deve beneficiar a minha família, o bairro e a cidade de Bertioga”.

O espaço reunirá equipamentos de diferentes secretarias em um único lugar, que contará com uma Unidade Básica de Saúde (UBS), um Centro de Referência da Assistência Social (Cras), um Centro Comunitário e um Complexo Esportivo, com campo de futebol society, quadra poliesportiva, arquibancada, quadra de vôlei, pista de caminhada e corrida. O prefeito Caio Matheus destacou: “É uma conquista muito importante para Bertioga ter um complexo que reúne saúde, esporte, lazer e cultura. Um equipamento como esse significa um ganho na qualidade de vida dos moradores de todas as idades”.

Além deste complexo, a Sobloco também entregará, ainda este ano, para a população de Bertioga, outras instalações, como o ecoponto de Boraceia e a sede da Diretoria de Operações Ambientais (DOA), no bairro de Maitinga.

Bertioga

Da redação

Foto: Diego Bachiéga