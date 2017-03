Comprimidos de 200mg de Etravirina serão incorporados ao SUS

Portaria do Ministério da Saúde que incorpora os comprimidos do antirretroviral ao tratamento de HIV foi publicada hoje no Diário Oficial da União

Os comprimidos de 200mg do antirretroviral Etravirina para o tratamento da infecção por HIV passam a ser incorporados pelo Sistema Único de Saúde nesta terça-feira, 14, após publicação de portaria do Ministério da Saúde no Diário Oficial da União.

A incorporação do medicamento de 200 mg para este tratamento foi deliberada por unanimidade pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) no dia 2 de fevereiro. De acordo com o órgão, atualmente, encontra-se disponível na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais apenas a apresentação de 100mg do antirretroviral para uma tomada diária de dois comprimidos.

Conforme avalia a comissão, a Etravirina 200mg reduzirá o número de comprimidos ingeridos diariamente pelo paciente, concomitante a outros antirretrovirais que compõem seu regime terapêutico. Desta forma, espera-se maior adesão ao tratamento. Segundo apresentado pela comissão, em junho de 2016, cerca de 2.200 pacientes utilizavam a Etravirinano esquema terapêutico.

Foto: Reprodução internet