Comtur representa Caraguá em feira de Lisboa

Uma das maiores feiras de turismo do mundo, na BTL, reúne 75 mil visitantes de 15 a 20 de março

Rodrigo Tavano, presidente da Comtur (Conselho Municipal do Turismo) e da AHP (Associação de Hotéis e Pousadas) de Caraguatatuba, representará o município em Portugal, na BTL (Bolsa de Turismo Lisboa), uma das maiores feiras de turismo do mundo. A BTL é ponto de encontro dos profissionais ligados à área e ao espaço de aplicação das últimas tendências deste mercado.

A cada ano, agências de viagem, tour operators, escritórios de promoção turística de diversos países, turismo gastronômico e empresas de produtos e serviços turísticos em geral reúnem-se no evento para apresentar suas ofertas ao mercado e ao público, com promoções especiais. A feira conta também com uma ampla programação de workshops, espaços de networking para os profissionais, e atividades culturais para todos.

Diz Tavano: “São esperados 42 países, expondo seus produtos e serviços hoteleiros e divulgando seus pontos turísticos, assim como 75 mil visitantes e empresários do ramo circulando na Feira, que já agendaram três mil reuniões, das quais 1,5 mil delas relacionadas ao turismo internacional”.

É a primeira vez que Caraguatatuba será representada na BTL, que acontece de 15 a 20 de março. “Espero levar o nome de Caraguá ao conhecimento de outros países do mundo e, assim, fomentar mais turistas e turismo ao nosso município”, finaliza Tavano.

Caraguatatuba

Da redação

Fotos: Divulgação