Comunidade do Areião recebe tarde de esportes da Unaerp

Evento da Unaerp acontece neste sábado, 1, das 14 às 17, horas, em Guarujá

Neste sábado, 1º de julho, o bairro do Areião, em Guarujá, recebe o projeto Dia Feliz – Unaerp na Comunidade, que levará modalidades esportivas variadas para crianças do bairro. Serão atividades de esportes como Badminton, Tênis, Basquetebol, Handebol, Voleibol, Futebol Americano, entre outras.

As atividades acontecerão das 14 às 17 horas, no campinho de futebol entre as ruas 14 e 16, ao lado da sede da Sociedade de Melhoramentos. O evento integra o projeto Escola da Bola, desenvolvido pela professora e pesquisadora do curso de educação física da Universidade de Ribeirão Preto (Unaerp), Carla Luguetti. A docente é responsável pelo projeto Escola da Bola, que beneficia crianças e adolescentes na Universidade. A intenção é incentivar a prática esportiva e promover o contato da comunidade com novos esportes e jogos.

Para participar do projeto Dia Feliz – UNAERP na Comunidade, basta comparecer ao local no dia e na hora do evento. Outras informações podem ser obtidas na Sociedade de Melhoramentos do Bairro do Areião.

Foto: Divulgação