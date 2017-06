Comunidades tradicionais terão conselho para resgatar cultura perdida

Projeto quer resgatar a cultura caiçara histórica e fornecer conhecimento jurídico à população tradicional

A Secretaria de Desenvolvimento Social de Ilhabela realizou, na terça-feira, 30, o lançamento do projeto de criação do Conselho Municipal das Comunidades Tradicionais de Ilhabela, carinhosamente apelidado de projeto Tribuzana. Com o objetivo de fortalecer a organização das comunidades caiçaras da cidade por meio da união desses moradores, os caiçaras poderão defender os seus direitos. O projeto foi desenvolvido, em parceria do Ministério Público Federal com os moradores das comunidades.

O texto do projeto afirma: “As comunidades caiçaras tradicionais são detentoras de conhecimentos que constituem uma riqueza cultural de grande importância para a sociedade, por tal motivo, os grupos têm direito ao tratamento especial na legislação nacional e internacional. Um desses direitos é o de participação nas discussões e políticas públicas que afetem sua população, que devem ser previamente consultadas antes da tomada de decisões”.

A prefeitura, Ministério Público Federal e comunidades caiçaras desenvolverão ações para o fortalecimento da organização social das comunidades de Ilhabela por meio do projeto Tribuzana, que prevê também oficinas de valorização, incentivo ao resgate da cultura caiçara e educação jurídica popular. Após os cursos, será formado um fórum das comunidades e, em seguida, a formalização do conselho, na forma de lei.

O prefeito Márcio Tenório, caiçara da comunidade da Praia da Fome, emocionou-se em diversos momentos durante o lançamento do projeto. Tenório fez questão de ressaltar que, como falado durante a campanha eleitoral, as comunidades caiçaras terão voz e serão bem representadas em seu governo. “Hoje, nasce uma instância de democracia participativa que visa promover o desenvolvimento sustentável das comunidades caiçaras, além de conhecer, fortalecer e garantir esses direitos que foram tirados desses moradores há muito tempo. Muito do conteúdo que aqui temos, é fruto da participação popular”.

A secretária de Desenvolvimento Social Nilce Signorini destacou a relevância de se preservar a tradição caiçara. “Uma cidade sem identidade é um local sem história, e a nossa identidade é o caiçara, são as tradições caiçaras”. Já a procuradora do Ministério Público Federal Maria Rezende Capucci explicou a importância dessa forma de organização social: “Desde a primeira conversa com o prefeito Márcio Tenório, percebi que teríamos total apoio da prefeitura para o empoderamento das comunidades que se sentirão cada dia mais fortes. A sensação que eu tenho é que estamos trabalhando juntos na mesma direção, e, quando isso acontece, as chances de dar errado são poucas”.

Dona Ditinha, representante da comunidade da ilha de Búzios, emocionou cerca de 200 pessoas presentes no auditório do paço municipal. Ela falou sobre os seus 55 anos de vivência na ilha, e como a dificuldade foi se instalando. “Nasci e cresci em Búzios. A pesca foi fracassando e, a cada ano, nossa dificuldade foi aumentando. Creio que, através deste projeto, vamos conseguir grandes avanços e mudanças”.

O projeto será composto por dois módulos, assim como explicou a procuradora. O primeiro visa resgatar a cultura caiçara histórica perdida ao longo dos anos, a história de cada comunidade. Já o segundo será para o conhecimento jurídico da população, que busca a sua identidade.

