Concessionárias se preparam para a temporada

Foto: JCN

Região

A grande quantidade de turistas que procuram o litoral para aproveitar o verão e também as férias escolares aumenta, consequentemente, a oferta de serviços e demanda por energia elétrica e água. Para atender a região no período, as distribuidoras se prepararam para assegurar o suprimento do litoral e cidades turísticas.

De acordo com a Secretaria de Energia e Mineração do Estado de São Paulo somente o litoral terá aumento de 45% na carga elétrica para a temporada. Em Bertioga, por exemplo, o crescimento de consumo será de 200% no réveillon em comparação com a carga média de dezembro. Por isso, todo ano, a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista – CTEEP e as distribuidoras prepararam o Plano Verão para assegurar o suprimento energético do litoral e cidades turísticas.

O secretário de Energia e Mineração, João Carlos Meirelles, comentou que o governo do estado com as distribuidoras uniram esforços nos últimos anos para oferecer mais segurança energética: “Neste ano, a região contará com a nova linha de transmissão São José dos Campos-Paraibuna em 138 kV e a conversão da linha de transmissão Paraibuna-Caraguatatuba de 88 kV para 138 kV, concluída em julho, que aumentou a confiabilidade do sistema na região”.

Segundo a Elektro, que atende a 11 cidades litorâneas, o consumo na sua área de atuação aumenta em 117% passando de 243 MVA para 528 MVA, chegando a 660 MVA no dia 31 de dezembro quando se dá o pico do consumo. Para aumentar a confiabilidade do sistema, nesse período, a empresa disponibiliza subestações móveis em Itanhaém e Ubatuba capaz de entrar em operação rapidamente em casos emergenciais. Em casos emergenciais, a Elektro conta com duas cestas aéreas isoladas para 500 kV para atendimentos em todo o litoral entre os dias 23 de dezembro e 3 de janeiro. Qualquer falha na rede da companhia os clientes devem entrar em contato pelo 0800 701 01 02.

Sabesp

O abastecimento de água no litoral também contará com mudanças nesta temporada. Segundo a Sabesp, ao longo de 2016, a companhia aumentou sua capacidade de reservação na região em 31,5 milhões de litros, volume suficiente para atender mais de 150 mil pessoas em um dia inteiro. Conforme informou, a quantidade se refere ao consumo médio de 200 litros de água por pessoa/dia nesse período de alta temporada. A ampliação da disponibilidade de água está na ordem de 8,5% em relação a 2015.

A companhia revelou que, na Baixada Santista, o Centro de Reservação de Água Tratada Melvi, em Praia Grande, passou de 20 milhões de litros reservados para 45 milhões. Ainda, no Litoral Norte, são mais 6,5 milhões de litros disponíveis pela ampliação do Reservatório Tesouro da Colina, em Ilhabela, e pela construção de reservatórios em Caraguatatuba, São Sebastião e Ubatuba.

Em relação ao atendimento, a companhia afirmou que contará com 1.273 profissionais que estarão de plantão por 24 horas. A empresa terá a disposição 55 caminhões-pipa, além de equipamentos para manutenção.