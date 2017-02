Concurso para bolsas de estudo será concorrido

Bertioga

A educação superior costuma ser de difícil acesso para grande parte da população e, apesar dos programas sociais, ainda há uma parcela que não atendida. Sob este prisma, para colaborar com a formação superior na cidade, foi criada uma parceria entre o Sistema Costa Norte e a Faculdade Bertioga (Fabe) que oferecerá 42 bolsas de estudos de até 100% no processo seletivo ‘Novos Talentos’. Os interessados podem ser inscrever até domingo, 5.

O coordenador de comunicação da Fabe, Guilherme Perez, conta que o intuito da parceria foi ampliar a oportunidade de ingresso no ensino superior, principalmente no período de crise econômica por qual passa o país. O sucesso da parceria com o Costa Norte, que subsidiou as bolsas, foi tamanha que quase 400 pessoas já se inscreveram para a prova, que acontece na segunda-feira, 6, a partir das 19h30. Ele comenta: “A procura para o processo seletivo ‘Novos Talentos’ foi três vezes maior do que a nossa expectativa”. A média é de aproximadamente oito candidatos por bolsa de estudo.

O intuito da iniciativa, segundo o diretor do Sistema Costa Norte de Comunicação, Roberto Berlofi Zaidan, é promover o ensino superior e, consequentemente, o desenvolvimento do município. Disse ele: “Temos uma grande preocupação em promover uma educação de qualidade, por isso dedicamos projetos voltados à área. Desta vez, destinamos nossos esforços para facilitar o acesso ao ensino superior. Queremos contribuir cada vez mais para que Bertioga seja um município com educação de excelência”.

Os cursos oferecidos são Administração, Direito e Pedagogia e, os primeiros colocados de cada obterão bolsas de 100%. Segundo o regulamento, os vestibulandos que ficarem entre a 2ª e 5ª colocação na classificação geral terão desconto de 50%. Os dez candidatos que conquistarem do 6º ao 15º lugar no ranking terão desconto de 40%. Do 16º ao 25º, 30%. E do 26º ao 40º, bolsas de 20%. As bolsas são válidas para todo o período letivo de 2017 e renováveis conforme análise de rendimento e frequência do aluno.

O regulamento completo pode ser conferido no site da instituição faculdadebertioga.com.br. Outras informações podem ser obtidas também pelos telefones (13) 3317-3444 e (13) 996366639. A Fabe está instalada na avenida Manoel da Nóbrega, 966, Centro.

Foto: Divulgação