O presidente do Conselho Comunitário de Defesa do Meio Ambiente – Condema, Fábio Fernandes, convoca todos os conselheiros para reunião ordinária, que é aberta à comunidade. Os temas serão composição do conselho e assuntos gerais. O encontro será nesta terça-feira, às 15 horas, no Espaço Cidadão Boracéia, localizado na rua José Costa, 138.

Foto: Marcos Pertinhes/PMB