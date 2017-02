Confira a programação cultural neste fim de semana em Bertioga

Campeonato de pipas, teatro, música, literatura e esportes. Bertioga oferece programação para todos os gostos.

TEATRO

O grupo de teatro Cena Ambiental, de Araçatuba, se apresenta neste sábado, 11, às 16, 18 e 20 horas na Praça de Eventos, ao lado do Parque dos Tupiniquins. O projeto ensina crianças através da arte, de brincadeiras a educação ambiental. Eles dão dicas de como as pessoas podem colaborar com o Meio Ambiente.

MÚSICA

O projeto Rock na Pista, liderado pelo professor Marcelo Bokermann traz as bandas Tupiniquin’s Roll e Torre 47 às 20 horas na Praça de Esportes Radicais (pista de skate, na orla da praia). No Forte São João, as sextas e sábados são destinadas à música, das 18 às 20 horas, um pianista encanta os visitantes.

TORNEIO DE TÊNIS

No fim de semana (11 e 12), o Steck Open de Tênis agitará a Riviera de São Lourenço. O torneio é aberto e terá atletas de Bertioga, São Paulo e do Interior. São mais de 100 participantes nas categorias masculino individual e duplas, para homens e mulheres. Quem quiser conferir só ir no Riviera Tênis que fica na Avenida da Orla, sem número, módulo 18. As partidas acontecem das 8 às 21 horas e a entrada é gratuita.

CAMPEONATO PIPAS

O céu de Bertioga vai ficar colorido neste domingo, 12. O Concurso de Pipas acontece em frente à tenda de eventos, na Praia da Enseada, das 10 às 13 horas. Três juízes vão julgar critérios como: beleza, tamanho e criatividade. No final do evento, serão distribuídas 500 pipas e 500 carretéis. Um evento pra toda família.

CAMPEONATO VERÃO

Neste domingo (12), das 9 às 16 horas, acontece o Torneio de Futvôlei para duplas masculinas. O evento faz parte do Campeonato Verão 2017. As partidas serão disputadas na Praia da Enseada, em frente à pista de skate. São 20 duplas, 10 de Bertioga e as outras de Santos, São Sebastião e Mogi das Cruzes. E tem mais programação durante a semana. De segunda a sexta, das 17h30 às 22 horas tem o torneio de Beach Soccer. São vários times divididos em 5 categorias: sub-12, sub-14, sub-16, Feminino-Livre e Masculino-Livre. A grande final acontece dia 18, a partir das 18 horas.

LITERATURA

A Feira de Livros comandada pela equipe Companhia Livros na Cidade segue neste fim de semana, das 9 às 21 horas. Inspirada no programa de incentivo à leitura e difusão do livro – Leia Mais. Seja Mais -, da Fundação Biblioteca Nacional, a feira reúne títulos para todos os gostos, de infantis a espíritas, no calçadão da avenida Vicente de Carvalho, próximo ao píer Licurgo Mazzoni, no Centro.