Construção em área congelada no Green Park é demolida

Congelamento visa regularização fundiária e impede surgimento de novas construções, como a demolida esta semana

Após ter a área congelada por meio do decreto 6.270, que visa a regularização fundiária e de interesse social do núcleo Estrada de Castelhanos, o bairro de Green Park, em Ilhabela, passou por intervenção do Departamento de Fiscalização da prefeitura que realizou, na última semana, a demolição de duas obras edificadas clandestinamente. O decreto de congelamento da área, que passa pelo processo de regularização, foi assinado pelo prefeito Márcio Tenório, no dia 26 de abril de 2017.

De acordo com o decreto, desde a data de sua assinatura, não poderão ser construídos ou reformados imóveis no local. Caso a medida seja descumprida, as edificações estarão sujeitas à demolição.

Segundo o diretor de Fiscalização Alexandre Baptista, todo início de construção e/ou reforma sem autorização será coibido com a demolição da obra, assim que autuada pelo Departamento de Fiscalização. “O crescimento desordenado é um grande problema em nosso município. É certo que todos têm direito à moradia, mas desde que ela seja segura. A maior parte destas construções são erguidas sem orientação de um profissional, algumas vezes, em áreas de risco, podendo virar uma tragédia com chuvas prolongadas, e não queremos que nenhum munícipe corra riscos”, explica o diretor.A demolição das obras irregulares foi realizada pelos funcionários da Secretaria de Serviços Municipais.

