A Passarela do Samba Drauzio da Cruz tem capacidade para receber 10 mil pessoas por noite

Os ingressos para o Desfile Oficial das Escolas de Samba, de Santos, continuam à venda na bilheteria do Centro de Cultura Patrícia Galvão (avenida Pinheiro Machado, 48, Vila Mathias), de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, até o esgotamento dos bilhetes.

Os convites, limitados a quatro por pessoa, custam R$ 10,00, mas quem doar um quilo de alimento não perecível, exceto sal e açúcar, paga R$ 5,00. Crianças até dois anos têm acesso gratuito. Também há desconto para beneficiados pela Lei da Meia-Entrada.

Na compra dos tickets para os dias 17 e 18, quando desfilam as escolas dos grupos especial e acesso, o folião ganha a entrada para o dia 19, dedicado às agremiações do grupo 1.

A Passarela do Samba Drauzio da Cruz tem capacidade para receber 10 mil pessoas por noite, com a acomodação de 7 mil foliões em cinco frisas (estruturas cobertas, equipadas com mesas e cadeiras) e outras 3 mil pessoas distribuídas nos camarotes, cabines de imprensa e espaços reservados à Liga Independente Cultural das Escolas de Samba de Santos (Licess).

Os alimentos arrecadados com a venda de ingressos serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Santos (FSS).

Desfiles

Sexta-feira (17 de fevereiro) – início às 21h

Grupo de Acesso

Unidos da Zona Noroeste