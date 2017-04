Convênio com Ministério do Esporte equipa seis academias abertas

Mais da metade dos equipamentos previstos no convênio já foram instalados

A prefeitura de Caraguatatuba e o Ministério do Esporte firmaram um convênio no valor de R$ 97,5 mil, destinados à aquisição de equipamentos para seis academias ao ar livre nos bairros do Centro, Ponte Seca, Sumaré, Casa Branca e Massaguaçu. A contrapartida do município é de R$ 10.636,74. O total do investimento equivale a R$ R$ 108.136,74.

De acordo o a Secretaria de Planejamento, 63,81% dos equipamentos foram instalados. Os locais receberam os seguintes aparelhos, nesta primeira etapa: múltiplo exercitador, voador dorso, supino (PCD) e esquiduplo, além das placas de orientação. Ainda serão instalados nos espaços o simulador de remo, remada (PCD), espaldar e a puxada alta (PCD).

As academias estão localizadas nas praças Dr. Diógenes Ribeiro de Lima (Centro); Sebastiana de Moraes de Souza (Ponte Seca); dos Direitos Humanos (Sumaré); Casa Branca (Av. Emiliano Campedelli); Dr. Mauro Fortes de Morais; e Benedito Francisco de Paula (ambas no Massaguaçu).

Caraguatatuba

Da redação

Fotos: Cláudio Gomes/PMC