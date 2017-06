Coronel Rogério Silva Pedro assume comando CPI-6

Comandante Rogério atua desde abril no cargo, mas solenidade aconteceu nesta sexta-feira, 9

A solenidade militar para a troca de comando do Comando de Policiamento do Interior (CPI-6), foi realizada nesta sexta-feira, 9. O coronel-PM Ricardo Ferreira de Jesus, que desde 2013 esteve à frente de todos os batalhões da Polícia Militar da Baixada Santista ao Vale do Ribeira, entrou para a reserva e passou a função ao coronel Rogério Silva Pedro, que passa a comandar cerca de 3.400 policiais militares em 23 municípios e gerenciar uma frota de aproximadamente 750 viaturas.

Pedro assumiu o cargo em 24 de abril, mas a cerimônia oficial só foi realizada hoje na sede do 6º BPM-I, na Ponta da Praia. O coronel Ricardo não pôde comparecer e a passagem de comando foi feita pelo coronel do 6º Batalhão da Polícia Militar do Interior (BPM-I), João Alves Diniz Neto. O evento contou com as presenças do vice-governador Márcio França; do prefeito Paulo Alexandre Barbosa e demais autoridades civis e militares da região.

No final, os últimos comandantes do CPI-6 foram convidados a acompanhar o desfile da tropa e das viaturas na companhia do coronel-PM Rogério Pedro. Em seu discurso o novo comandante prometeu muito esforço. “Vamos continuar trabalhando em conjunto com a Polícia Civil na proteção da sociedade”.

