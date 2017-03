Corpo de rapaz atropelado por lancha é encontrado

Jonecir Ramos dos Santos estava com a namorada em um caiaque quando foi atropelado

O corpo do rapaz desaparecido após ser atropelado por uma lancha — enquanto andava de caiaque com a namorada; foi encontrado na manhã desta quarta-feira, 1. A Marinha do Brasil informou, por meio de nota, que o Comando do 8º Distrito Naval encontrou o corpo por volta das 7h30 com intermédio da Capitania dos Portos de São Paulo, em Cananéia.

Jonecir Ramos dos Santos, de 27 anos, foi encontrado próximo ao local do acidente, em uma trincheira em Cananéia, próximo à Ilha Comprida, no Vale do Ribeira.

A colisão entre a embarcação de esporte e recreio “Nicole” e um caiaque, ocorreu na última segunda-feira, 27. A namorada de Jonecir, Bárbara Cristina Pires Garcia, de 22 anos, conseguiu saltar na água antes do acidente e foi socorrida por Vanderlei de Oliveira Alves, piloto da embarcação “Nicole”.

Um inquérito administrativo foi instaurado para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente.

Foto: Reprodução/Facebook