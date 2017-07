Corpo é encontrado em praia do Maitinga

A mulher foi encontrada vestida e sem sinais de violência; até o momento, o corpo não foi identificado.

O corpo de uma mulher foi encontrado, na manhã de quinta-feira, 29, próximo à faixa de areia da praia da Enseada, no trecho do bairro Maitinga, em Bertioga. De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar chegou ao local por volta das 7h30 e encontrou a vítima trajando uma calça jeans, cinto, tênis, todos na cor preta, além de três blusas, uma branca, uma azul e uma preta. O corpo foi arrastado até a areia, onde a polícia constatou que não havia sinais de violência. A mulher foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) do Guarujá, e até o fechamento dessa edição, permanecia sem identificação. As características da vítima são: pele branca; cabelos castanhos claros e lisos; 1,55m de altura; e peso aproximado de 65 quilos.

Foto: Renata de Brito