Polícia descarta homicídio em morte por afogamento

Polícia Civil interrogou moradores do bairro, mas a hipótese de assassinato foi descartada

O corpo de um homem, de 39 anos, foi encontrado por moradores, no início da tarde de quarta-feira, 15, na piscina de uma chácara, no Sítio São João, em Bertioga. De acordo com o Instituto Médico Legal de Guarujá, a causa da morte foi afogamento.

Ailson Ferreira Medina foi visto, na noite de domingo, 12, entrando na residência de veraneio pelo dono de um bar próximo ao local. Moradores do bairro foram ouvidos pela Polícia Civil de Bertioga, e, embora, houvesse boatos nas redes sociais de que o homem foi assassinado, o homicídio foi descartado.

Redação

Foto: JCN