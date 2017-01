Corpos são encontrados em praias de Bertioga

Foto: Renata de Brito

Dois corpos foram encontrados em diferentes praias de Bertioga, no domingo, 15. Ambos eram do sexo masculino e possuíam sinais de afogamento.

O primeiro foi localizado por volta das 10h30, boiando no mar da praia de Guaratuba, próximo ao Rio Itaguaré. O corpo era de Marcelo Batista da Costa, de 44 anos, morador de Mogi das Cruzes. Ele estava desaparecido desde o dia 13 de janeiro, quando entrou no mar e acabou se afogando. Após ser retirado pelo Corpo de Bombeiros, o homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Guarujá.

O segundo foi encontrado por banhistas às 15 horas, na praia da Enseada, no Centro da cidade. De acordo com o Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar), não havia registro de desaparecimento naquela região. O corpo foi encaminhado para o IML de Guarujá, onde foi identificado como Marcelo Ferreira de Vasconcelos, de 27 anos. Ele estava desaparecido desde a madrugada do dia 15, quando saiu de sua casa, no Jardim Vicente de Carvalho, em Bertioga.