Corpus Christi em Bertioga terá participação de bispo

Dom Tarcísio Scaramussa virá à cidade na celebração de Corpus Cristi e permanecerá por três dias em visita pastoral

A programação de Corpus Christi em Bertioga contará com a visita do bispo titular da Diocese de Santos Dom Tarcísio Scaramussa. Ele permanecerá na cidade durante três dias para incentivar a vida na paróquia.

No dia de Corpus Christi, 15 de junho, será realizada missa às 16h30 na Igreja Matriz da paróquia São João Batista (rua Dr. Júlio Prestes, 69, Centro). Em sua visita pastoral, o bispo diocesano deverá presidir uma das missas, conforme contou o padre José Pez.

Padroeiro

Já para a próxima semana a paróquia prepara a comemoração de São João Batista. Entre quarta e quinta-feira, respectivamente dias 21 e 23, às 19h30, serão realizados os dois primeiros dias do tríduo na Igreja Matriz, que consiste em três dias de orações e celebrações religiosas que antecedem o dia do padroeiro da cidade, comemorado em 24 de junho. O último dia do tríduo, na sexta-feira, contará com missa na tenda de eventos ao lado do Forte São João, no Centro, a partir das 19 horas. Em seguida, será iniciada a quermesse da igreja, que contará com estandes com comidas típicas até sábado.

No dia do padroeiro, 24, haverá procissão às 17h, com saída da Igreja Matriz até a tenda de eventos e, às 18 horas, será promovida a missa e benção do tradicional bolo a ser distribuído entre os devotos. Ainda, na ocasião, haverá a benção de documento e chaves dos veículos dos católicos.

O encerramento da programação do padroeiro contará com ‘costelão’, também na tenda da praça de eventos. O evento será do meio-dia às 15 horas, com ingressos a R$ 25. O último evento dos festejos de São João Batista será o bingo, com previsão de término às 18 horas.

Foto: Reprodução/internet