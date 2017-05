Corredores garantem vaga para competição no Havaí

Ubelcio Oliveira e Aline Souza Santos estão classificados para o Xterra World Championship, no Havaí

Eles percorreram trilhas, terrenos encharcados, lama e trechos de praia, por 21,3 km, para chegar ao ponto mais alto do pódio e conquistar a classificação para competir no Havaí. A façanha é dos bertioguenses Ubelcio Oliveira e Aline Souza Santos, campeões em suas categorias no Ilhabela XterraBrazil 2017, realizada nos dias 13 e 14 de maio. A prova é classificatória para o Xterra World Championship, que acontece na ilha de Maui, no Havaí, em dezembro deste ano.

Pela categoria halftrail masculino (corrida), o corredor Ubelcio Oliveira, morador do bairro Vista Linda, foi o sétimo colocado no geral, dentre os 211 competidores, com o tempo de 01h45´11´´, o que lhe garantiu a primeira colocação em sua categoria 20/29 e a vaga na prova internacional.

O atleta, que tem como formação a corrida de rua, fala sobre esse novo desafio: “É grande a emoção, por saber que graças a Deus, e a vontade de vencer, nos motiva a querer sempre crescer, e mais feliz ainda porque é uma modalidade totalmente diferente da qual estou acostumado competir”. Ele agradeceu o apoio da Faculdade Bertioga.

A atleta Aline Souza Santos, de Boraceia,participou da prova pela quinta vez e também conquistou a vaga internacional pela categoria halftrail (feminino), com a sexta colocação no geral, dentre 87 competidoras. Ela foi campeã em sua categoria 30/39 anos, com o tempo de 2h15´48´´, e comemora o resultado: “Esta etapa foi muito difícil, por ser de nível internacional. Estou muito feliz pelo resultado, porque nunca tinha competido em trilha”.

Os atletas correm agora para conseguir apoio financeiro para a sonhada viagem e a representação do Brasil e de Bertioga em nível internacional.

Bertioga

Da redação

Foto: Divulgação / Xterra Brasil