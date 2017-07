Corrida da Riviera tem inscrições abertas para 6ª etapa

As inscrições pelo site terão 10 % desconto e podem ser realizadas até 19 de julho

A 6º etapa do Circuito de Corridas Amigos da Riviera está com inscrições online abertas até o dia 19 deste mês. Após esta data, podem ser feitas presencialmente nos dias 21 e 22, no Pavilhão de Exposições do Sistema Integrado de Vendas(SIV), das 9 às 18 horas.

Nesta fase, o percurso para a categoria adulto será de 6km de extensão na corrida e 3,5km na caminhada. Já a infantil terá percursos de 200 e 400m para as idades de 5 a 9 e 10 a 13 anos, respectivamente.

Para garantir a participação na prova, que acontece no dia 23 de julho, os inscritos devem pagar a taxa de R$ 80 para corrida, R$ 65 para caminhada ou R$ 52 para as crianças. No site, os participantes ganham 10% de desconto. Toda a renda arrecada será revertida para a Fundação 10 de Agosto. A largada para as crianças será às 8h10 e para corrida 8h30, na alameda Boa Vista, atrás do Riviera Shopping.

Foto: Divulgação