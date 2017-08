Corrida Rústica incentiva esporte de aventura em Boiçucanga

A prova proporciona aos competidores contato direto com a natureza, por meio de um percurso com rios e trilhas do Litoral Norte.

No intuito de inserir o atleta na natureza e incentivar o esporte de aventura para todas as idades, é realizada, no domingo, 6, a 2ª edição da Corrida Rústica, em Boiçucanga, São Sebastião. A largada ocorre a partir das 8 horas e a prova possui opções de percurso de 1km, para atletas de 11 a 15 anos; 5km e 10 km, para pessoas acima de 16 anos.

Além de melhorar o condicionamento físico e a saúde do corredor, a competição aproveita rios e trilhas da região do litoral norte e proporciona uma experiência diferenciada aos competidores. A entrega dos kits ocorrerá no sábado, 5, no hotel pousada Cavalo Marinho (rua Roque Edgar Fenerich, 225) e, no dia da prova, das 7h às 8h, na praça Pôr do Sol, em Boiçucanga, no local da largada.

A competição é realizada pela Na Trilha Certa, com o apoio da prefeitura de São Sebastião, de empresários locais e marcas esportivas.

Foto: Thinkstock

