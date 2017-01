Corte Carnavalesca santista é definida

Foto: Anderson Bianchi

Santos

Santos definiu sua Corte Carnavalesca para o Carnaval deste ano. A realeza da folia é comandada pelo experiente rei momo João Paulo Moreira Rivera (Império da Vila) e também traz a rainha Juliana Alves Leones (União Imperial), a princesa Gisele da Silva (Unidos dos Morros) e o casal de cidadãos-samba Serginho do Pandeiro (Brasil) e Tia Egle (Dragões do Castelo).

A escolha dos novos integrantes (exceto a de cidadãos do samba, eleitos no dia 2 de dezembro e empossados na noite desta sexta, dia 20) ocorreu no Salão de Mármore do Santos Futebol Clube, na Vila Belmiro, em evento realizado pela Prefeitura e Liga Independente Cultural das Escolas de Samba de Santos (Licess). Cerca de 600 pessoas acompanharam a disputa, com som das baterias da Sangue Jovem e Unidos dos Morros.

Três candidatos disputaram o posto de rei do Carnaval e seis meninas buscaram os postos de rainha e princesa. Desfilaram com traje de gala, de praia e com fantasia, além de mostrarem samba no pé. Todos os concorrentes foram julgados por um único júri, composto por representantes das áreas de comunicação, beleza, estética, dança, artes e Carnaval, que também avaliou os quesitos de graça e a simpatia.

João Rivera falou da emoção por mais uma conquista. “Eu não esperava. Achava que não conseguiria voltar. Essa conquista é um trabalho que envolve muita gente: o barracão, a comunidade, patrocínio, família, amigos. Me sinto mais preparado e forte neste que é meu quinto reinado, com mais garra, confiança e determinação”.

A rainha Juliana Alves falou da batalha para atingir seu objetivo. “Só Deus sabe o quando nos dedicamos para chegar até aqui. O concurso foi muito disputado e não estou acreditando nessa conquista. Todas as meninas chegaram preparadas, mas só duas saem vitoriosas”.

Gisele da Silva, eleita princesa, contou que o sentimento é de “pura felicidade”. “Quem me conhece sabe que venho almejando essa coroa há anos. Esse foi o meu momento. Agora é muita alegria, muita folia e aproveitar o Carnaval transpassando a minha felicidade”.