Crianças recebem certificado de curso de férias

Foto: JCN

Diversão, música e passeio no barco-escola da prefeitura embalaram a manhã de entrega dos certificados do curso de férias Infância magia, brincar no parque é fantasia, na manhã de sexta-feira, 20. A cerimônia foi realizada no Forte São João.

Além do passeio pelo canal de Bertioga e rio Itapanhaú, os pequenos cantaram a música Criança Não Trabalha, Criança Dá Trabalho, do grupo Palavra Cantada, aos pais. Foram entregues 30 certificados para crianças de 5 a 8 anos. O objetivo é promover a interação da garotada com a natureza, e resgatar brincadeiras antigas, como jogar taco, queimada e pular amarelinha.

A próxima temática será Conhecendo Aves do Manguezal, com adolescentes de 13 a 15 anos. As aulas acontecem entre os dias 25 e 26, das 9h às 12 horas. Ainda restam 10 vagas. As inscrições seguem até o dia 23, no Viveiro de Plantas ‘Seo Leo’, na rua Manoel Gajo, 1.080.

Já no dia 31, é a vez da turma da terceira idade participar do curso, com o tema Entre a terra e o oceano tem o nosso manguezal. A programação é promovida pela Secretaria de Meio Ambiente da prefeitura de Bertioga.